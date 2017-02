Enrico Rossi: noi di DP fermeremo l'avanzata di Grillo e del M5S

Roma, 27 feb. (askanews) - "Veltroni sbaglia, il nuovo soggetto allarga il centrosinistra, raccoglierebbe voti che il Pd non raccoglie più". Ne è convinto il governatore della Toscana Enrico Rossi che in una intervista a "Repubblica" spiega che saranno proprio i Democratici e Progressisti a fermare l'avanzata dei Cinquestelle. "Aspiriamo a diventare la forza di maggioranza del centrosinistra. Non sarà ovviamente un percorso di breve periodo", afferma spiegando che "dai primi sondaggi si vede che il nuovo soggetto diversifica l'offerta del centrosinistra, ferma la crescita dei 5 Stelle e recupera nell'astensione. In sostanza, allarga l'area del centrosinistra, perché recupera quei voti che il Pd non prende più". Già pronto ad allearsi con il Pd di Renzi? "Vediamo. Ho sempre detto che il Pd rimane per noi un interlocutore fondamentale - risponde -. Va da sé che, se Orlando vincesse le primarie il dialogo sarebbe più facile". Vep/Int9