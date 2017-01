Ennio Morricone riceve un'altra laurea ad honorem

Roma, 26 gen. (askanews) - Ennesimo riconoscimento per Ennio Morricone. Il compositore premio Oscar ha ricevuto la laurea ad honorem in Scienze della musica e dello spettacolo all'Università Statale di Milano nel corso della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2016-2017 per "lo straordinario contributo all'ampliamento dei confini del pensiero musicale e all'arricchimento dei rapporti tra mondi e linguaggi espressivi diversi". Il compositore, sul palco per una lectio magistralis, ha ringraziato: "Ho avuto altri riconoscimenti nella mia vita - ha detto - forse è incredibile che io dica che questo riconoscimento è al centro, è in alto". Per Morricone è il terzo alloro dopo quella del marzo del 2000 quando fu l'Università di Cagliari ad assegnarli la prima laurea Honoris Causa e la seconda invece dall'ateneo Roma Tor Vergata. Morricone ha scritto le melodie per più di 500 film e serie tv, aggiudicandosi due Premi Oscar: uno alla carriera, nel 2007, e l'altro nel 2016 per la migliore colonna sonora del film di Quentin Tarantino "The Hateful Eight". Adx/int5