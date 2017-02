Emiliano vuole un "segnale" da Renzi per restare nel Pd

Roma, 20 feb. (askanews) - "Fino a martedì mi tengo le mani libere, lavoro fino alla fine a un'intesa... Certo che vorrei restare, questo è il mio partito" ma "se Renzi continua a fare il pazzo che altra alternativa ho?". Lo afferma il governatore della Puglia Michele Emiliano in un colloquio con Repubblica nel quale lascia aperto uno spiraglio per restare nel Pd a patto che da Renzi giunga un "segnale". "C'è il rischio che questa operazione sconti una debolezza: sembrare la scissione di D'Alema - spiega -. Lo conosco bene Massimo, non potete immaginare quante me ne ha fatte da quando ho detto sì alla politica, anche se adesso stiamo lavorando insieme". Vep/Int9