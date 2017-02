Emiliano si candida alla segreteria del Pd: è necessario

Roma, 13 feb. (askanews) - "La mia candidatura al congresso Pd a questo punto sarà necessaria, lo sento di fare". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia, intervenendo alla Direzione Pd. "Escluderei che si possa andare ad un congresso ad aprile, senza sapere la legge elettorale" ha poi aggiunto spiegando che "andare al congresso senza conoscere quante federazioni sono commissariate e quanti circoli non sono in grado di rilasciare le tessere non vedo come si possa fare, è difficilissimo ed è una di quelle cose che fa aumentare il rischio scissione". Chiede Emiliano: "Il Pd può essere il partito di quelli che non contano niente?". Perchè "o il Pd torna nel suo alveo naturale, o rischia di andare fuori dalla cornice, una cosa da giovani irresponsabili. Io forse sono stato irresponsabile a candidarmi alla segreteria, ma se tante persone mi stanno spingendo in questa direzione evidentemente quello che è accaduto fino ad oggi ha scontentato tanti e li ha buttati fuori dal partito". A tutti questi elettori, Emiliano dice: "Tornate, reiscrivetevi". E ai vertici Pd: "Dategli un termine per fare la tessera. Agevolate quelli che tu Matteo hai invitato a venire, non respingeteli. Fatelo facendo rispettare le regole e dimostrate che il Pd è un luogo di libertà, di giustizia, aperto a tutti". Rea-Int5