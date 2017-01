Roma, 22 gen. (askanews) - L'esperienza da segretario pugliese del Partito democratico "mi ha insegnato che da solo non vai da nessuna parte, che se non hai dalla parte tua molta gente che ti aiuta e che comprende lo sforzo che fai sei morto". Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, nel corso della registrazione di Faccia a faccia su La7. "Mi auguro - ha aggiunto - che questo sia ormai compreso da tutto il Partito democratico italiano". A una domanda sulla sua possibile candidatura al ruolo di segretario nazionale del Pd, Emiliano ha risposto: "Se qualcuno si prende la briga di aprire il congresso è possibile che io mi candidi. Quello che è sicuro che io non starò a guardare, se dovessi sentire il bisogno di entrare direttamente in campo - ha concluso - non avrei remore a farlo". Bar MAZ