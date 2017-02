Emiliano resta nel Pd e si candida alle primarie

Roma, 21 feb. (askanews) - La direzione del Pd ha nominato la commissione per il congresso, che dovrà definire regole e tempi dell'iter. Della commissione fanno parte Silvia Fregolent, Martina Nardi, Mauro Del Barba, Alberto Losacco, Caterina Bini, Ernesto Carbone, Tommaso Ginoble, Emilio Di Marzio, Teresa Piccione, Roberto Morassut, Micaela Campana, Claudio Mancini, Michele Bordo, Andrea De Maria, Paolo Acunzo, Lorenzo Guerini, Roberto Montanari, Antonio Rubino. La commissione sarà successivamente integrata da un rappresentante indicato da Michele Emiliano, che ha deciso di non uscire dal Pd e di candidarsi alle primarie. "Arriviamo - ha detto il presidente Matteo Orfini - ad un calendario condiviso per il congresso che ci ricordi che siamo tutti nello stesso partito. Registriamo questo dibattito e consentiamo alla commissione plurale di trovare una soluzione". Alla direzione non ha partecipato la minoranza bersaniana, sancendo quindi la rottura, mentre è intervenuto il governatore della Puglia Emiliano che ha annunciato la sua candidatura alle primarie. "Tanti militanti - ha detto - mi hanno chiesto di rappresentarli. Il Pd è la più grande forza politica del centrosinistra. Chi lotta può perdere chi non lotta ha già perso. Mi candido alla segreteria". Nel corso del dibattito Gianni Cuperlo aveva proposto l'ultima mediazione: "Propongo luglio - ha detto - per le primarie: potrebbe essere una scelta per tutelare questo simbolo con saggezza". Proposta però respinta dalla maggioranza. "Abbiamo la responsabilità - ha replicato il responsabile enti locali Matteo Ricci - di distaccare la costruzione delle amministrative dalla discussione congressuale". E per il deputato renziano Dario Parrini "la data di luglio inficerebbe la campagna per le amministrative". "La scissione - è stato l'appello di Piero Fassino - non può che produrre danni per tutti, quindi dobbiamo cercare di evitarla. Tentiamo di percorrere tutte le strade possibili per evitare una scissione della quale tutti si chiedono perchè". Afe-int5