Emergenza incendi a Genova, rientrati in casa i 300 sfollati

Genova, 17 gen. (askanews) - Continua l'emergenza incendi a Genova. Sulle alture del popoloso quartiere di Pegli sono ancora attivi diversi focolai ma le quasi 300 persone sfollate dalle proprie abitazioni nelle prime ore della mattina hanno potuto tornare a casa. Per arginare le fiamme, alimentate dal forte vento di tramontana che sta spazzando la città, sono al lavoro decine di vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile con l'ausilio di tre Canadair. "La situazione è molto critica - ha spiegato il governatore Giovanni Toti durante un sopralluogo nella zona più colpita - perché ci sono numerosi fronti di incendio in tutta la Liguria. Quello di Pegli è quello che in questo momento più ci preoccupa. Il forte vento non solo alimenta le fiamme ma -ha sottolineato il governatore ligure - impedisce anche un uso appropriato e sicuro dei mezzi aerei". "Ci sono state tante evacuazioni, per fortuna tutte precauzionali ma le persone - ha annunciato Toti - ora sono tornate tutte in casa e non registriamo danni alle proprietà. La situazione resta però complicata - ha ricordato - tanto che nelle prossime ore dovrebbe aggiungersi un quarto Canadair ai tre già in azione. Ci auguriamo entro questa notte - ha concluso - il governatore della Liguria- di potere ristabilire un minimo di sicurezza". Fos MAZ