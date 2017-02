Elisabetta II festeggia i 65 anni sul trono

La sovrana non celebra in pubblico ma ieri era a messa

Londra, 6 feb. (askanews) - La regina Elisabetta II segna un nuovo record di longevità sul trono, diventando oggi la prima monarca che festeggia il Giubileo di Zaffiro, ovvero i 65 anni dall'incoronazione. Oggi novantenne, Elisabetta trascorrerà la giornata nella residenza di Sandringham, contea di Norfolk, e non intende partecipare a festeggiamenti pubblici. Ieri, tuttavia, ha accettato sorridente fiori e auguri fuori dalla chiesa dove ha partecipato alla messa domenicale. In occasione dello speciale Accession Day oggi saranno sparate le tradizionali salve di cannone alla Torre di Londra, a Green Park e in molte località del Regno Unito. La Zecca reale ha coniato monete commemorative, compresa una da un chilogrammo che vale 50mila sterline, mentre la la Royal Mail ha stampato un francobollo color zaffiro. Orm