Ecco le materie per la seconda prova della maturità

Roma, 30 gen. (askanews) - Latino al Liceo classico, Matematica allo Scientifico, Economia aziendale per l'indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing degli Istituti tecnici, Tecniche professionali dei servizi commerciali per l'indirizzo Servizi commerciali degli Istituti professionali. Sono alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2017, annunciate oggi dalla Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Valeria Fedeli, con un video lanciato sulla pagina Facebook e Twitter del Ministero. "Care ragazze e cari ragazzi ci siamo, questo è uno dei momenti più attesi da voi e dalle vostre famiglie. In tanti mi avete scritto in questi giorni su Facebook e so che state aspettando con curiosità, emozione e interesse", ha detto Fedeli. "Come ogni anno - ricorda Fedeli alle studentesse e agli studenti - la scelta delle materie ha tenuto conto del percorso scolastico che voi avete affrontato. Sono sicura - prosegue la Ministra rivolgendosi alle maturande e ai maturandi - che con impegno e dedizione e con la guida sapiente delle vostre e dei vostri docenti affronterete questa prova nel migliore dei modi possibili. Vi invito a studiare e a consolidare la vostra preparazione. Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. So che ce la farete".