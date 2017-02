Ecco gli 11 big in gara della prima serata di Sanremo

Roma, 7 feb. (askanews) - La prima serata del Festival, in onda questa sera, martedì 7 febbraio, vedrà sul palco i primi 11 cantanti big in gara. Questo l'ordine esatto con il quale si esibiranno annunciato da Carlo Conti nel corso della conferenza stampa: Giusy Ferreri (Fa talmente male), Fabrizio Moro (Portami via), Elodie (Tutta colpa mia), Lodovica Comello (Il cielo non mi basta), Fiorella Mannoia (Che sia benedetta), Alessio Bernabei (Nel mezzo di un applauso), Al Bano (Di rose e di spine), Samuel (Vedrai), Ron (L'ottava meraviglia), Clementino (Ragazzi fuori), Ermal Meta (Vietato morire). Comunicata anche la divisione e l'ordine di uscita delle Nuove Proposte. Mercoledì: Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi, Leonardo Lamacchia. Giovedì: Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci, Lele. Confermati gli ospiti della prima serata. Tiziano Ferro omaggerà Luigi Tenco cantando "Mi sono innamorato di te" e duetterà con Carmen Consoli "Conforto", Ricky Martin regalerà un medley in bilico tra "Vuelve" e "Livin' la vida loca", ma in scena ci saranno pure Clean Bandit, Raul Bova, Rocio Morales e la coppia Antonio Albanese e Paola Cortellesi Adx-Int5