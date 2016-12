Roma, 30 dic. (askanews) - E' morto William Salice, braccio destro di Michele Ferrero e inventore dell'ovetto kinder. L'uomo, residente a Borghetto Santo Spirito, in Liguria, aveva 82 anni ed era ricoverato da tempo a Pavia per una grave malattia. E' deceduto ieri sera. Per anni braccio destro di Michele Ferrero, ha poi creato la Fondazione Color Your Life a Loano. Ska/int9