E' morto il controverso psicoterapeuta Massimo Fagioli

Roma, 13 feb. (askanews) - E' morto qusta mattina a Roma il controverso psichiatra dell'Analisi collettiva, Massimo Fagioli. Fagioli era nato 85 anni fa a Monte Giberto, in provincia di Ascoli Piceno. Lo annuncia la casa editrice L'Asino d'oro.

Autore di 23 libri, è noto, in particolare, per "Istinto di morte e conoscenza", definito il suo capolavoro teorico; scritto nel 1970, diffuso in decine di migliaia di copie e tradotto in molte lingue, racchiude le "scoperte" base della cosiddetta "Teoria della nascita", con la quale lo psichiatra ha - secondo i seguaci delle sue teorie controverse e scarsamente considerate in ambito accademico - rivoluzionato dalle fondamenta la conoscenza sulla mente umana, a partire dalla supposta "scoperta" "dell'origine biologica del non cosciente".

Sabato 18 febbraio, dalle 10, un saluto a Fagioli è previsto nella capitale, in via Roma Libera 23 a Trastevere, dove per 41 anni ha tenuto i seminari di Analisi collettiva. Int2