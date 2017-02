E' morto a 78 anni Leone di Lernia il re della canzone trash

Roma, 28 feb. (askanews) - È morto Leone di Lernia, cantante e conduttore radiofonico, re della canzone trash, tra i protagonisti principali dello show radiofonico 'Lo Zoo di 105'. A darne notizia lo stesso programma in una nota: "Sembra uno scherzo, uno dei mille fatti dallo Zoo, ma con il cuore spezzato, dobbiamo annunciare che Leone ci ha lasciato questa mattina! Riposa in pace fratello". Leone di Lernia era ricoverato in gravi condizioni dal 23 febbraio.

Originario di Trani dove era nato il 18 aprile 1938, viveva e lavorava a Milano, dove intraprese fin dagli anni Settanta una lunga carriera come intrattenitore e comico dialettale nelle tv locali. Protagonista di cover parodistiche e goliardiche, spesso scurrili, di brani di musica dance. Domenica scorsa era saltato un collegamento con lui durante il programma Domenica Live. Era considerato l'anima del programma radiofonico la cui avventura con lui cominciò nel 1999.

Nel 2006 partecipò come concorrente all'Isola dei famosi condotta da Simona Ventura per sostitire Massimo Ceccherini e nel gennaio 2010 ritornò in onda su Sky come conduttore del programma Leone Auz. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore si stanno avvicendando sui social, testimonianze di affetto verso un personaggio che resterà unico nel suo genere. Il figlio Davide di Lernia scrive "R.I.P. LEONE DI LERNIA. Un male incurabile l'ha portato via, ma non ha portato via il suo spirito che rimarrà nei nostri cuori. La famiglia Di Lernia ringrazia tutte le persone che l'hanno amato e i suoi fans. Grazie di essere esistito.Ti amo Davide".

