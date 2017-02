E' febbre da Sanremo, Maria con 38. Ma stasera si parte

Sanremo, 7 feb. (askanews) - E' febbre da Sanremo. Problemi di salute per Maria De Filippi, costretta al riposo per un febbrone da 38. "Ma stasera ci sarà", assicura Carlo Conti che arriva in conferenza stampa senza la sua compagna di viaggio. "Maria sta benissimo - dice all'inizio Conti - non è in conferenza stampa perché la sua presenza non era prevista". Poi viene corretto dall'ufficio stampa della De Filippi. "Ha 38 di febbre?", domanda sbalordito. E aggiunge: "Non lo sapevo. Ma con una medicina passerà tutto, e stasera sarà sul palco con me", dice.

Conti scherza sulla coincidenza della prima serata della kermesse con il match all'Olimpico tra Roma e Fiorentina. "Stasera Maria condurrà la prima parte del Festival - esordisce Conti scherzando -e poi, per una strana coincidenza io condurrò la seconda parte, dopo la fine della partita". E domani sera è prevista la partecipazione di Francesco Totti sul palco dell'Ariston. "Se dovesse vincere la Roma - dice il conduttore che per il terzo anno consecutivo si appresta a guidare la diretta della kermesse musicale - potrei anche spegnere il microfono a Totti. Se invece dovesse vincere la Fiorentina, beh...qualche sorrisetto al Capitano lo farò". Stasera, dunque, si parte. Al via con una esibizione di Tiziano Ferro che, chiuso in una stanza e con luce soffusa, eseguirà "Mi sono innamorato di te" di Luigi Tenco nel cinquantesimo anniversario della scomparsa. Poi dieci minuti per passare in rassegna le più belle canzoni del Festival di Sanremo.

E infine, al via i primi 11 big in concorso: Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Albano, Samuel, Ron, Clementino, Ermal Meta. "Sarà il festival più completo a livello musicale", assicura Conti. Ma le attese sono tante. "Ci siamo dati come livello di attesa il 45% di share. Da lì in su brinderemo", dice il direttore di Raiuno Andrea Fabiano. Domani mattina, i dati di ascolto diranno come è andata la prima serata della nuova coppia Conti-De Filippi. Ssa/Int2