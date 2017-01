Due degli stragisti nella moschea in Canada sono studenti

Roma, 30 gen. (askanews) - Uno dei due stragisti che hanno aperto il fuoco in una moschea di Quebec, in Canada, è di origine marocchina: lo riportano i media locali. L'uomo è stato identificato come Mohamed Khadir, secondo Canadian TV network TVA Nouvelles mentre il secondo risponde al nome di Alexandre Bissonnette. Entrambi sono finiti in manette dopo la sparatoria al Centro culturale islamico di Quebec. I due sono studenti dell'università Laval, una scuola a Quebec, ha detto una fonte vicina alle indagini a Radio Canada, affermando che uno era marocchino. La polizia ha precisato che i due non erano nel mirino degli inquirenti. Ihr/Int2