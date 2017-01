Dopo tre anni interrotte le ricerche dell'aereo scomparso MH370

Roma, 17 gen. (askanews) - Le ricerche nelle profondità marine dell'Oceano Indiano per l'aereo scomparso MH370 sono state sospese. L'hanno annunciato oggi i governi di Australia, Malaysia e Cina. Il volo della Malaysia Airlines è scomparso durante il suo volo tra Kuala Lumpur e Pechino l'8 marzo 2014 con i suoi 239 passeggeri e membri dell'equipaggio provenienti dalle tre nazioni. "Al momento - recita il comunicato - non sono state scoperte nuove informazioni per determinare la specifica localizzazione dell'aereo. Quindi, le ricerche sottomarine per l'MH370 sono state sospese". int4