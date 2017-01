Dopo lo schiaffo Alde bufera su Grillo e Casaleggio: basta figura di m...

Roma, 9 gen. (askanews) - "Stiamo collezionando un bel po di "Figure di Merda". Tutto questo perchè si cerca in segreto di fare cose che contrastano con la trasparenza e la coerenza. Ora Grillo che hai messo gli uni contro gli altri, cosa credi di aver ottenuto? Ravvediti".

Parola di Francesco P., commentatore certificato sul blog M5s di Beppe Grillo dove lo schiaffo Alde all'adesione dei Cinque stelle proposta e fatta votare in 24 ore dal leader con l'adesione del 78% dei votanti, dà la stura alla rabbia e alla contestazione di molti militanti.

Emilio Ramponi: "buonasera a tutti i grillini, come me, arrabbiati e infastiditi dalla nuova figuraccia fatta, che non fa altro che fare ridere e gongolare gli altri e naturalmente fa perdere fiducia e consenso. Democrazia diretta, ma da chi ???....mi sorge un dubbio oltre al Sig.Grillo e al Sig.Casaleggio a dirigere il M5s ci sarà mica Paperino !!!...sarebbe meglio allora chiamare Qui,Quo,Qua che hanno sempre idee migliori e se la sanno cavare sempre, purtroppo non siamo in un giornaletto ma in Italia e di conseguenza nella UE. Se come dicono i giornali, queste trattative andavano avanti da molto tempo, settembre 2016, secondo il Fatto Quotidiano, i capi di questo movimento quale consultazione online hanno fatto per avere il benestare dagli iscritti ???..."

Max P: "Ho votato no, e ne rimango convinto. Beppe, te lo dico ancora uan volta: ti ho sempre dato il mio voto e la mia passione, ma la mia coscienza e il mio cervello me li tengo e li uso..... e mi fa male vedere come ci tratti... mi fa proprio male. adesso sembri tu quello che non si fida del suo popolo... ma veramente non si poteva aprire un forum su Rousseau qualche settimana fa ? Veramente non si poteva parlare di cosa vogliamo fare a Bruxelles ? capisco che al nemico non si mostrino le tattiche, ma al proprio esercito bisogna chiarire le strategie.... e condividerle. che peccato"

Paolo L: "Fino a due ore fa volevate entrare nell'Establishment adesso lo schifate di nuovo? Ma un briciolo di senso del ridicolo lo avete lì alla Casaleggio Associati ?" Corrado P: "Ma adesso torniamo con Farage?"

Paolo: "Mi associo, che figura di ... anche la votazione, da ridere! Da un giorno all'altro.. dovete preannunciare le votazioni almeno una settimana prima. Senza termini precisi che democrazia è? Quella del più lesto! Poi si vede chi sono i più lesti..." Tor-int5