Donald Trump nomina il genero consigliere senior alla Casa Bianca

Roma, 10 gen. (askanews) - Donald Trump ha nominato il marito di sua figlia Ivanka, Jared Kushner, come consigliere senior alla Casa Bianca con deleghe al Commercio e Medio oriente. Il provvedimento, che era stato preannunciato dalla stampa locale nel pomeriggio di ieri, è stato ufficializzato nella tarda serata italiana dallo stesso presidente eletto. Kushner, che ha rinunciato a qualsiasi retribuzione per la durata di questo incarico, "è stato un aiuto formidabile e un consulente di fiducia per tutta la campagna e il periodo di transizione e sono orgoglioso di averlo in un ruolo chiave della mia amministrazione", ha dichiarato Trump, che terrà domani la sua prima conferenza stampa dopo l'elezione. Crescono così le preoccupazioni per i possibili conflitti di interesse dei membri della futura amministrazione Trump. Kushner è un immobiliarista e ha diversi affari in corso, tra i quali uno ancora in fase di definizione in Cina. Il New York Times sottolinea poi come la scelta di nominare il genero potrebbe violare la anti-nepotism law del 1967, secondo cui qualsiasi rappresentante eletto americano non può nominare o dare lavoro a un parente. Coa-Int5