New York, 20 gen. (askanews) - "Oggi comincia tutto! Ci vediamo alle 11 (le 17 in Italia, ndr) per il giuramento. IL MOVIMENTO VA AVANTI - IL LAVORO COMINCIA". Questo il primo tweet pubblicato oggi da Donald Trump, che a Washington giurerà come 45esimo presidente degli Stati Uniti. La cerimonia comincerà alle 11:30, mentre il giuramento è previsto alle 12 negli Usa, le 18 in Italia. Il miliardario di New York, un magnate dell'immobiliare e star (per alcuni) della reality tv, si presenterà a Capitol Hill per giurare su due bibbie e diventare il leader di un'America forse mai così spaccata ma che lui promette di unire. Perché come aveva twittato all'alba della vigilia citando il reverendo Franklin Graham, non è stato lui a dividerla, lo era "da molto tempo". A prescindere da chi sia stato a polarizzare la nazione, gli Stati Uniti e il mondo intero si domandano se riuscirà a riunirla. E se ci proverà davvero. Ieri sera al Lincoln Memorial, l'elegante monumento davanti al quale si erano svolti gli eventi inaugurali di Barack Obama nel 2009 e di George W. Bush nel 2001, lui ha promesso che lo farà e che "insieme faremo un lavoro speciale". A24-Pca-int5