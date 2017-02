Domani l'ultimo saluto a Fagioli nel suo studio a Trastevere

Roma, 17 feb. (askanews) - Sono attese migliaia di persone per l'ultimo "saluto laico" a Massimo Fagioli, lo psichiatra dell'analisi collettiva morto lunedì a 85 anni di età: domani a Roma - dalle ore 10 e per tutto il giorno - verrà aperto in piazza San Cosimato, a Trastevere, il grande studio dove per quarantuno anni si sono svolte le sedute di psicoterapia di Fagioli in grandi gruppi, libere e gratuite. Red-Sav-Int5