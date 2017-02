Dj Fabo è morto alle 11.40 in una clinica svizzera

Roma, 27 feb. (askanews) - "Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". Lo scrive su Twitter Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in Svizzera dove è stato ricoverato in una clinica per ricevere il suicidio assistito. Fabo, 39 anni, è diventato cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2014. Red/Apa/Int9