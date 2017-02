Disastro Fiorentina, Sousa:Mio futuro? Le sconfitte compromettono

Roma, 24 feb. (askanews) - Disastro Fiorentina nei sedicesimi di ritorno di Europa League. La squadra viola, nonostante il successo per 1-0 all'andata sul campo del Borussia Mönchengladbach, è stata eliminata dalla competizione avendo perso in casa per 4-2. Viola in vantaggio per 2-0 dopo 28' con Kalinic e BorjaValero. Poi la squadra di Paulo Sousa scompare. Stindl fa tripletta, poker di Christensen e Gladbach agli ottavi. "Adesso dobbiamo alzare la testa e prenderci le nostre responsabilità" il commento del tecnico della Fiorentina a fine gara. "E' in questi momenti che dobbiamo provare a rialzarci con il lavoro, l'umiltà e cercando di dare il massimo per superare questo momento difficile già dalle prossime partite". E quando gli chiedono se questa eliminazione segnerà il suo futuro alla Fiorentina, il tecnico risponde: "Tutte le sconfitte compromettono il nostro obiettivo, che è vincere ogni partita. Certo, una sconfitta compromette". E a fine partita circa cinquecento tifosi viola si sono radunati sotto la tribuna autorità del 'Franchi' per urlare cori contro la famiglia Della Valle, proprietaria del club. Nel mirino dei sostenitori i fratelli Della Valle e il presidente esecutivo Mario Cognigni, invitati a lasciare Firenze, ma anche Paulo Sousa. Adx