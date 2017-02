Dibattito Consiglio Sicurezza Onu: Isis ha ancora fondi e risorse

Roma, 8 feb. (askanews) - Al Consiglio di sicurezza dell'Onu si è discusso dell'attuale situazione dell'Isis sul campo e il segretario per gli Affari politici Jeffrey Feltman, ha sottolineato che lo Stato Islamico sta rispondendo alla crescente pressione militare ricorrendo a nuove strategie di reclutamento e dispone di fondi e risorse per continuare a combattere. La rappresentanza italiana all'Onu ha sottolineato nel corso del dibattito "la necessità che la violenza sessuale sia riconosciuta come tattica terroristica specifica, con la conseguenza che le vittime di violenza sessuale siano riconosciute come vittime di terrorismo". Come appreso dalla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, Feltman ha spiegato che l'Isis si sta adattando alla pressione militare adottando anche nuovi metodi di reclutamento come il "dark web". Intervenendo nel dibattito l'Italia - attualmente membro non permanente del CdS - ha attirato attenzione anche sullo sfruttamento da parte dell'Isis del patrimonio culturale, sia per l'impatto ideologico delle distruzioni sia come fonte importante di finanziamento. L'Italia ha anche rinnovato la preoccupazione che anche il traffico di migranti e di esseri umani possa contribuire alle fonti di finanziamento ela necessità di migliorare la cooperazione Internazionale giudiziaria e di polizia che rappresenta la pietra d'angolo della lotta al terrorismo. Dmo MAZ