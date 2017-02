Di Maio: ho incontrato Marra una volta e ho ribadito che doveva andare via

Roma, 12 feb. (askanews) - "Io ho incontrato una volta quel signore. E quel signore purtroppo era uno con due lauree, faceva parte della Guardia di Finanza e aveva due onorificenze della presidenza della Repubblica. Poi è stato arrestato e non devo giustificare nulla". E' l'inizio della lunga e articolata risposta con la quale il vicepresidente della Camera, rispondendo alle domande di Lucia Annunziata nella trasmissione di Rai3 In Mezz'ora, ha confermato e ricostruito il contesto del suo incontro con Raffaele Marra, l'ex braccio destro della sindaca di Roma Virginia Raggi, arrestato lo scorso 16 dicembre per corruzione. "Nel Movimento 5 Stelle - ha detto Di Maio - faccio una cosa con un incarico che mi è stato affidato da Grillo e Casaleggio da due anni e mezzo, che si chiama referente per gli enti locali. Posso assicurare che è una delle cose più complicate che si possa fare, perchè non solo mi occupo degli enti locali. Ma degli enti locali del M5S che sono sempre sotto il fuoco incrociato. In questi anni nel mio ufficio ho incontrato decine di sindaci, assessori, capi di gabinetto, consiglieri comunali, presidenti del Consiglio comunale, perchè il nostro obiettivo è di mettere il sindaco in condizione di lavorare al meglio possibile. In quel caso, il Movimento chiedeva a Virginia Raggi, e questo lo testimonia il mio incontro, di rimuovere questo signore dal suo Gabinetto già dall'estate del 2016. Quell'incontro - prosegue l'esponente del M5S - serviva ulteriormente per ribadire che quel signore non aveva la nostra fiducia, la mia, quella di Davide Casaleggio e quella di Beppe Grillo". Di Maio ha poi ricordato che dopo il suo incontro con Marra "nel quale ho ribadito la mia opinione che dovesse andare via dal gabinetto ho continuato di chiedere alla sindaca di rimuovere questo signore. Poi siamo arrivati anche a momenti pubblici in cui Grillo ha chiesto a settembre la stessa cosa. Quindi quello che si vuole far passare per mia responsabilità in realtà è responsabilità del sindaco di Roma che si è già scusato e, proprio da quelle scuse siamo ripartiti per una nuova fase del Comune di Roma. Bol-Int5