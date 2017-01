Di Battista sul rifiuto Alde: il sistema si è spaventato e ci ha fermato

Roma, 9 gen. (askanews) - "Ci saremmo trovati in un gruppo molto forte dove avremmo portato avanti con lo stesso ardore le battaglie che portiamo avanti, una parte del sistema si è spaventata e ha preferito fermare il M5s". Lo ha detto Alessandro Di Battista, deputato M5s, a Otto e mezzo su La7, a proposito dell'accordo saltato con l'Alde.

"Il Movimento è sempre in evoluzione - ha aggiunto - non c'è mai stato un cambio di rotta sulle idee. Le battaglie che portiamo in Ue sono fatte per cambiare l'Ue. Dire che l'euro è una gabbia e far esprimere gli italiani non significa essere anti-europeisti".