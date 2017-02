Denunciata una turista francese che ha inciso il suo nome sul Colosseo

Roma, 12 feb. (askanews) - Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno denunciato a piede libero una cittadina francese, di 45 anni, a Roma per turismo, per danneggiamento aggravato su edifici di interesse storico e artistico. La donna dopo essere entrata all'interno dell'Anfiteatro Flavio "Colosseo" ha inciso con una moneta storica, su un pilastro forense della struttura archeologica, posto alla base di un'arcata, la scritta "Sabrina 2017". Subito dopo la donna è stata fermata dai militari e condotta in caserma mentre, la moneta usata per l'incisione è stata sequestrata. Cro-Mpd-int5