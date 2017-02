Delrio dice che bisogna difendere i diritti dei tassisti

Milano, 20 feb. (askanews) - Per il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, in materia di taxi "bisogno di garantire da un lato i diritti dei cittadini e dall'altro anche i diritti di chi ha investito nella propria azienda, che sono i tassisti". Lo ha detto alla vigilia dell'incontro con i rappresentati dei guidatori delle auto bianche, che protestano per il Milleproroghe: "Ci vedremo domani: c'è una situazione da lungo tempo non regolamentata", ha aggiunto a margine della presentazione di Mercatali di Fs. "Però dobbiamo metterci a sedere per fare una regolamentazione seria finalmente, che tolga provvisorietà all'attuale situazione", ha continuato Delrio. Asa/Int9