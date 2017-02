Delrio: a Renzi ho chiesto flessibilità, via alibi su scissione Pd

Roma, 18 feb. (askanews) - "Sono per Matteo un fratello maggiore, e come i fratelli maggiori ho il dovere di dirgli quello che ritengo serva". Intervistato da Repubblica, il ministro Graziano Delrio è tornato sul fuorionda diffuso ieri spiegando di aver detto all'ex premier "'devi togliere ogni alibi per evitare la rottura nel partito" e di avergli "chiesto di essere flessibile, il più possibile in questa fase, in ballo c'è il futuro dell'Italia e del Pd". E la telefonata tra Renzi ed Emiliano c'è stata: "Mi ha ascoltato. Infatti ci siamo sentiti a nostra volta". Secondo Delrio, la scissione tra i dem "va evitata in ogni modo e stiamo lavorando per questo, ne vedremo l'esito". "La scissione - avverte ancora Delrio in un'intervista al Corriere della Sera - sarebbe la frattura nella diga, che oggi è ancora solida contro i populismi e la rabbia sociale. Ma io sono anche convinto che nessuno possa imputare a Renzi il minimo di responsabilità". Delrio non rimprovera niente nel merito a Renzi: "Ha fatto ogni sforzo possibile, si è mostrato sempre disponibile a seguire le indicazioni della minoranza. Lui voleva fare il congresso a dicembre, poi ha accettato di posticiparlo, quindi gli hanno chiesto che il partito fosse contendibile con primarie aperte. E infine dai candidati, Rossi, Speranza, Emiliano e anche Cuperlo, si è alzata la richiesta prepotente del congresso subito". Infine, il ministro precisa le parole nel fuorionda reso pubblico ieri: "Dico che in questo momento è meglio pensare ai destini del Pd e della nostra gente, più che ai calcoli di chi crede che, divisi, ci sarebbero più posti nelle liste. Non ascoltiamo i cattivi consiglieri, ma gli elettori che ci implorano di fare ogni sforzo". Pol/Arc MAZ