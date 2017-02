Davigo: Emiliano? I magistrati non dovrebbero fare politica

Roma, 22 feb. (askanews) - "Emiliano ha un procedimento disciplinare in corso e io non posso dire se si deve dimettere. tuttavia, secondo me i magistrati non dovrebbero fare politica per dovere etico, e anche perché non sono capaci di farla", così il Presidente dell'Anm Piercamillo Davigo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, sul caso di Michele Emiliano, il magistrato presidente della regione Puglia, iscritto al Pd, che si è candidato alla guida della segreteria del Pd. Gtu/int9