"David Bowie scoprì il cancro solo 3 mesi prima"

Roma, 6 gen. (askanews) - In occasione del primo anniversario della morte di David Bowie, il 10 gennaio, la BBC trasmetterà un documentario inedito sulla sua vita e sulla sua carriera. Proprio nel documentario 'David Bowie: The Last Five Years' si ipotizza che il Duca Bianco abbia scoperto di essere gravemente malato di cancro soltanto tre mesi prima della morte. La scomparsa dell'artista avvenne due giorni dopo il suo 69esimo compleanno e l'uscita del suo ultimo album, 'Blackstar', lavoro che oggi moltivedono carico di riferimenti alla fine della sua vita. Secondo il documentario della Bbc, Bowie avrebbe appreso della gravità della sua situazione mentre girava il videoclip di 'Lazarus'. "Alla fine delle riprese - racconta Johan Renck, il regista che lo ha diretto - ha capito che tutto era finito". Adx/Int2