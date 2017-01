Dalla Royal Mail una serie di francobolli omaggio a David Bowie

Roma, 26 gen. (askanews) - David Bowie finisce anche sui francobolli. Ad un anno dalla sua morte la Royal Mail, il servizio postale britannico, ha annunciato una serie di francobolli-tributo dedicati al compianto Bowie. In totale sono dieci: sei sono copertine di album storici: Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance, Earthling e Blackstar mentre gli altri quattro sono scatti di David Bowie durante i suoi leggendari tour: quello di Ziggy Stardust del 1973, lo Stage Tour del 1978, il Serious Moonlight Tour del 1982 e A Reality Tour del 2004. Per collezionisti e fan: i francobolli saranno in commercio a partire dal prossimo 14 marzo. Quello dei francobolli però è un onore speciale: prima di Bowie, la Royal Mail aveva dedicato una serie speciale solo ai Beatles (nel 2010) e ai Pink Floyd (nel 2015). Adx/Int5