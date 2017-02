Da Guè Pequeno e Marracash nuovo attacco a Fedez

Roma, 22 feb. (askanews) - Continua il litigio a distanza tra il duo Fedez-J-Ax e Marracash-Guè Pequeno. Questi ultimi, durante il loro Santeria Tour, ad ogni tappa non mancano di mostrare sul palco un fotomontaggio di Fedez con il naso di Pinocchio, accusandolo di fatto di essere un bugiardo, dopo che aveva detto di aver incontrato Marracash in una discoteca e di averlo insultato, senza ottenere risposte e reazioni, ma solo uno sguardo basso. Per Marracash ovviamente è una bugia (da qui il fotomontaggio Pinocchio), della quale ha anche offerto al suo pubblico una parodia, in collaborazione con Guè Pequeno: "L'altra sera ho incontrato il lottatore di mixed martial arts Conor McGregor, l'ho insultato, ma lui ha abbassato lo sguardo". Adx