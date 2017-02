D'Alema dice che Renzi fa il guappo

"Non c'è nulla di personale"

Genova, 27 feb. (askanews) - "Non c'è nulla di personale tra me e Renzi, ci sono di mezzo i grandi problemi del Paese. Questa del fatto personale è una stupidaggine, una sua guapperia con quell'aria che ha". Lo ha detto questo pomeriggio a Genova Massimo D'Alema, durante un'intervista all'emittente televisiva Primocanale.

"Per creare una grande forza di centrosinistra deve essere ridimensionato il ruolo del rottamatore. E' stato il rottamatore a rompere tutto. Non siamo stati noi. Ha distrutto il Pd, lo ha svuotato di contenuti democratici e ne ha completamente svilito l'ispirazione ideale e politica" ha s piegato ancora.

"Renzi - ha aggiunto D'Alema - dovrebbe rispondere di come ha governato il Paese. Ha promesso - ha ricordato il presidente della Fondazione Italianieuropei - una riforma della Costituzione e 20 milioni di italiani gliel'hanno cancellata, ha promesso una legge elettorale che aveva detto che ci avrebbero copiato ma invece la Consulta gliel'ha bocciata perché era illegittima, perché non sono capaci e ha fatto questa bellissima riforma del Jobs act che sta producendo disoccupazione e licenziamenti".

"E' un bilancio molto negativo - ha sottolineato D'Alema - mentre è in corso in Europa una modesta ripresa economica, l'Italia risulta penultima nell'Eurozona e il prossimo anno, secondo le previsioni, saremo ultimi. Le persone che stanno male - ha concluso il presidente della Fondazione Italianieuropei - si sentono prese in giro se chi governa gli dice che stanno bene". Fos-int5