Cuperlo e il Chicken game di "Gioventù bruciata"

Roma, 19 feb. (askanews) - Bisogna che tutti "scendano dalla macchina", la sfida nel Pd non deve diventare come la corsa mortale di "Gioventù bruciata", e tocca innanzitutto a Matteo Renzi indicare "la rotta", accettando un momento di discussione prima delle amministrative e rinviando a dopo il voto il completamento del congresso con le primarie. Lo ha detto Gianni Cuperlo parlando all'assemblea del partito.

Il riferimento è al film del 1955 diretto da Nicholas Ray, con James Dean. La scena citata è quella della corsa verso il burrone (Chicken game, anche se in italiano sarebbe da tradurre come il gioco del coniglio): due ragazzi fanno una corsa automobilistica lanciandosi a tutta velocità verso un dirupo, chi salta giù per primo, è il "pollo". Nel film uno dei due ragazzi (l'altro è James Dean) rimane impigliato nell'abitacolo e muore precipitando nel burrone. Cam