Cuccarini-Parisi, è lite continua

Roma, 27 dic. (askanews) - Botta e risposta tra Lorella Cuccarini ed Heater Parisi. Le due showgirl protagoniste recentemente di un programma condotto insieme, non perdono tempo per scambiarsi accuse e frecciate. Lorella Cuccarini ospite di Pippo Baudo a Domenica In ha avuto modo di riparlare dell'avventura con la sua 'nemicamatissima'. E quando Baudo le ha chiesto di fare un augurio alla collega, Lorella ha dichiarato: "Le auguro di fare pace con se stessa". Non si è fatta attendere la replica della Parisi arrivata attraverso un video pubblicato su twitter. In questo video si ascolta la voce di una persona che le chiede: 'Hai litigato con te stessa?' e la Parisi comincia a prendersi a pugni da sola, ridendo a crepapelle. Alla fine del video spunta fuori il dito medio alzato. Ad accompagnare il filmato alcuni hashtag attraverso i quali viene menzionata Lorella Cuccarini. Adx