Roma, 28 dic. (askanews) - Una palazzina di tre piani è crollata oggi in via Giacomo della Marca, in zona Dragoncello, ad Acilia (Roma) e quattro persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie. Una è stata estratta da vigili del fuoco e trasportata in ospedale. I soccorritori stanno cercando ora le altre tre con l'aiuto di nuclei cinofili. Il crollo sarebbe dovuto a una esplosione originata da una fuga di gas.