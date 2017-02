Cresce aspettativa vita donne, nel 2030 sudcoreane oltre 90 anni

Parigi, 22 feb. (askanews) - Le donne sudcoreane saranno le prime al mondo a raggiungere un'aspettativa di vita oltre i 90 anni entro il 2030, un traguardo che per molti anni era stato ritenuto impensabile da parte dei ricercatori. Lo studio è stato pubblicato su Lancet. Anche altri Paesi si avvicineranno a questo traguardo di longevità, come per esempio Francia e Giappone dove l'aspettativa del sesso femminile raggiungerà gli 88 anni di vita nel 2030. "Molti ricercatori ritenevano che l'aspettativa di vita non avrebbe mai superato i 90 anni", ha spiegato uno degli autori Majid Ezzati, professore all'Imperial College di Londra. Tra gli uomini i Paesi che entro il 2030 raggiungeranno i livelli più alti di aspettativa, 84 anni, sono Corea del Sud, Australia e Svizzera secondo lo studio che ha esaminato 35 Paesi industrializzati in tutto il mondo. Anche se definisce il progresso di un Paese e di un popolo, l'aumento dell'aspettativa di vita pone sfide enormi per il sistema sanitario e i servizi sociali e richiede anche una revisione dell'età pensionabile. "E' importante che vengano messe in campo politiche per sostenere la crescente popolazione anziana", avverte Ezzati. "Le implicazioni sociali di questo cambiamento probabilmente influenzeranno anche pensioni e età pensionabile". Il successo della Corea del Sud nasce da un aumento dello status economico, insieme al miglioramento della nutrizione infantile e un ampio accesso al sistema sanitario e a moderna tecnologia medica, secondo lo studio. Inoltre la Corea del Sud e il vicino Giappone hanno un tasso molto basso di obesità e di fumatori tra le donne. Dmo MAZ