Costanzo contro Belen: "Vada all'estero e tolga il disturbo"

Roma, 23 feb. (askanews) - E' arrivato inaspettato l'attacco di Maurizio Costanzo a Belen Rodriguez. Il giornalista e conduttore televisivo, dalle pagine di "Nuovo", racconta del rapporto che lega lui e la moglie a Stefano De Martino, prendendo esplicitamente le parti di quest'ultimo: "Personalmente consiglio a Belen di trasferirsi all'estero e di togliere il disturbo, di non romperci più le scatole. Non è che ogni due minuti possiamo discutere degli amori di Belen: chi se ne importa? E comunque noi ci sentiamo più vicini a Stefano". "Stefano De Martino è dotato di grande umiltà e per questo Maria lo stima molto - continua Costanzo - Non è per lei un figlio artistico, però gli sta dando ruoli sempre più importanti. Stefano del resto non è solo un ballerino, ha altre capacità perché è una persona fedele e appassionata". Adx