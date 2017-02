Così Trump vuole legalizzare la discriminazione in nome della libertà religiosa

New York, 2 feb. (askanews) - Un ordine esecutivo per legalizzare la discriminazione. Questo, in sostanza, è quello che emerge dalla bozza del documento che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe presto firmare per difendere la libertà religiosa. La bozza, che sta circolando tra i membri dello staff governativo, è stata ottenuta dal The Investigative Fund e da The Nation.

Dalle quattro pagine, emerge la volontà di dare alle organizzazioni religiose e ai credenti un potere così ampio da coprire ogni aspetto della vita, garantendo, in nome della libertà religiosa, la possibilità di discriminare le persone quando si tratta di "fornire servizi sociali, istruzioni, cure sanitarie, assumere".

In pratica, con l'attuale testo, l'ordine esecutivo garantirà agli "americani e alle loro organizzazioni religiose di non essere obbligati dal governo federale a partecipare ad attività che violano la loro coscienza", consentendo loro di "agire o di rifiutarsi di agire se mossi da una sincera fede religiosa".

Significa, quindi, creare una protezione per coloro che si oppongono ai matrimoni tra persone dello stesso sesso, all'aborto e all'identità transessuale adducendo motivazioni religiose. In particolare, nella bozza si protegge lo status esentasse delle organizzazioni che "credono, parlano, agiscono (o si rifiutano di agire) in accordo con la convinzione che il matrimonio sia o debba essere riconosciuto come l'unione di un uomo e una donna, che i rapporti sessuali siano riservati al matrimonio, che il sesso biologico sia immutabile, come oggettivamente determinato alla nascita, e che la vita umana cominci nel momento del concepimento e meriti protezione in tutte le fasi della vita".

Secondo Marty Lederman, professore del Georgetown University Law Center ed esperto della separazione tra Stato e Chiesa e di libertà religiosa, questo testo potrebbe andar oltre i limiti permessi appellandosi alla libertà religiosa, stabiliti dalla Corte Suprema.