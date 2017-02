Cosa scrive il ministro Padoan all'Ue

Roma, 1 feb. (askanews) - Lettera del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, a Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici sulla richiesta di correzione dei conti pubblici. Nella missiva Padoan sottolinea che il governo intende procedere sulla "strada della crescita, del consolidamento e delle riforme strutturali" senza alcuna "eccessiva accelerazione" che "potrebbe compromettere l'economia in un momento di incertezza economica e geopolitica". Nella lettera inoltre Padoan spiega che il "governo prenderà tra l'altro provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale in continuità con quelli già adottati nel recente passato, estendendone la portata, e di riduzione della spesa, anche grazie alla nuova modalità di costruzione del bilancio dello Stato entrata in vigore con la riforma completata nel 2016". Rbr-Int5