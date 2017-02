Cosa sappiamo sulla palazzina crollata a Catania

Roma, 26 feb. (askanews) - Il centro storico di Catania la notte scorsa è stato svegliato dal crollo di una palazzina di tre piani. Il fatto è avvenuto poco dopo le 2:30 in via Crispi. Sono 5 le persone finora estratte dalle macerie. E' morta una signora anziana, di 85 anni, mentre una bimba di 10 mesi, ferita al collo, è stata portata in emergenza al pronto soccorso pediatrico. "E' in codice rosso". Altre due persone sono state portate in ospedale, e una di loro è grave. Della palazzina sono rimasti solo il tetto e le fondamenta.

Allo stato la causa della deflagrazione potrebbe essere una perdita di gas da una o più bombole di gas. L'esplosione coinvolge anche due palazzine attigue che sono state fatte subito evacuare. Il Comune di Catania ha inviato sul posto propri operai e dirigenti. La bambina di 10 mesi coinvolta nel crollo del palazzina, a Catania, è stata poi trasferita nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale Garibadi di Nesima. "La paziente - si legge in una nota - presenta una frattura temporo-parietale sinistra e viene tenuta in coma farmacologico. Gli accertamenti sul crollo sono stati affidati alla polizia. Il procuratore Carmelo Zuccaro ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di disastro colposo. Nav/Int2