Cosa rischia Cappato che ha aiutato dj Fabo a morire

Roma, 28 feb. (askanews) - "Alle 14,45 vado dai Carabinieri ad autodenunciarmi per aiuto al suicidio di Fabo". Lo ha annunciato su Facebook Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in Svizzera dove è stato ricoverato in una clinica per ricevere il suicidio assistito. "Oggi pomeriggio mi autodenuncio, lo Stato deve assumersi le sue responsabilità: può girare la testa e far finta di nulla oppure incriminarmi", ha ribadito Cappato, intervenendo poi a Mix24 su Radio 24. "In Italia l'istigazione o l'aiuto al suicidio è punito da 5 a 12 anni di carcere. Nel caso di Fabo non c'è alcun tipo di istigazione al suicidio, aiuto sì, perché sabato mattina ho caricato Fabo sulla sua macchina con la sua carrozzella e per cinque ore ho fatto un viaggio straziante", ha spiegato Cappato. Bla-int4