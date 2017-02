Cosa pensa Vittorio Sgarbi dello stadio della Roma

Roma, 25 feb. (askanews) - "Soltanto una città insensatamente divisa può avere uno stadio per una sola squadra, per ragioni di interessi economici e non per la reale necessità dei tifosi. Risulta inaccettabile che qualunque movimento politico pieghi ragioni della sostenibilità ambientale e delle tutele garantite un tempo dalle soprintendenze per ottenere autorizzazioni al di fuori della legge. Lo stadio di Roma deve essere eretto in una area compatibile e condiviso nella utilità per i cittadini e nello spirito dell'impresa da entrambe le squadre, la Lazio e la Roma". Lo afferma in una nota Vittorio Sgarbi. Pol/Vep/Int2