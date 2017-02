Cosa ha scritto Zuckerberg nel suo manifesto sui social

San Francisco, 17 feb. (askanews) - I social network possono favorire la creazione di una "comunità globale" sempre più necessaria in un mondo che tende a polarizzarsi e dove si stanno rafforzando le tendenze isolazioniste. E' quanto ha scritto in un "manifesto" di circa 6.000 parole Mark Zuckerberg, fondatore e amministratore delegato di Facebook. "Ogni anno, il mondo diventa sempre più connesso e questo è considerato positivo - ha scritto - però ci sono ancora persone in tutto il mondo emarginate dalla globalizzazione e movimenti che chiedono di ritirarsi dai rapporti mondiali". Le persone devono anche affrontare sfide che stanno diventando "sempre più globali", come il terrorismo, i disastri naturali, le malattie, le crisi dei migranti e i cambiamenti climatici, sfide che "richiedono risposte coordinate da un punto di osservazione mondiale". Secondo Zuckerberg, "il progresso richiede che l'umanità si riunisca, non solo nelle città o nelle nazioni, ma in quanto comunità globale". E a tal fine, il fondatore di Facebook ha riferito di aver disposto "l'investimento di sempre maggiori risorse a tale bisogno", perchè "la mia speranza è che un crescente numero di persone impegni la propria energia per costruire l'infrastruttura sociale a lungo termine necessaria a riunire l'umanità". (con fonte Afp) Sim-Int5