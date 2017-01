New York, 18 gen. (askanews) - "La stampa libera è essenziale. L'America ha bisogno di voi. La democrazia ha bisogno di voi". Lo ha detto Barack Obama nella sua ultima conferenza stampa da presidente degli Stati Uniti parlando della stampa e del ruolo dei giornalisti negli Stati Uniti. Inoltre, "la pena per Chelsea Manning era sproporzionata", così Obama, commentando la sua decisione di diminuire la pena all'informatrice di WikiLeaks, Chelsea Manning, che nel 2010 era stata condannata a 35 anni di prigione per aver rivelato dei segreti di Stato legati alla guerra in Iraq. Obama ha poi aggiunto che nella sua decisione non vede alcuna "contraddizione". Sono due dei molteplici temi che il presidente Usa ha trattato. Int2