Cosa ha detto Renzi nella sua prima intervista dopo le dimissioni

Roma, 15 gen. (askanews) - "Io non ho fretta. Adesso c'è il presidente Gentiloni cui va tutto il nostro sostegno". Dunque, la scelta del momento in cui tornare a elezioni, a scadenza naturale di legislatura nel 2018 o prima, "mi è assolutamente indifferente: decidiamo quel che serve all'Italia. Senza ansie ma anche senza replicare il 2013, dove abbiamo pagato un tributo elettorale al senso di responsabilità del Pd". Lo ha affermato il segretario del Pd Matteo Renzi, nella prima intervista pubblica a un quotidiano da segretario del Pd del nuovo anno.

"Forse alcuni parlamentari, specie dei nuovi partiti - dice Renzi a "Repubblica"- sono terrorizzati dalle elezioni perché sanno che non avrebbero i voti neanche per un'assemblea di condominio. ParlaMa noi no. Noi faremo ciò che serve al Paese". Renzi non ha rimpianti per le dimissioni da premier dopo il referendum e non fa mistero di voler tornare a palazzo Chigi. "Chissà - dice- vedremo. In ogni caso che male c'è? Ho lasciato il campanello a Paolo e ho visto i miei amici entrare in sala Consiglio mentre io me ne andavo. Penso che sia giusto così. Quando si perde deve pagare il capo, non un capro espiatorio a caso. Mentre camminavo sulla guida rossa, col drappello militare che rendeva gli onori al Capo del governo uscente, inchinandomi alla bandiera, ho pensato che in questi tre anni ho cercato di fare il mio dovere con disciplina e onore come dice la Costituzione. Se torneremo a Chigi, faremo tesoro degli errori e proveremo a fare ancora meglio. Se non ci torneremo, abbiamo servito il Paese più bello del mondo per mille giorni. Che posso volere di più?".

"Io mi sono dimesso, in un Paese dove di solito le dimissioni si annunciano. C`era tempo solo per correre, prima. Adesso mi sono fermato: avrei preferito non farlo ma non è così male. Rifletto, leggo, sto in famiglia. Vado al ricevimento professori dei genitori dei miei figli. Ho ripreso a usare la bici. Uso gli occhi e le orecchie più che la bocca. E riorganizzo la struttura del partito". Il segretario Matteo Renzi, nella lunga intervista a Ezio Mauro su Repubblica, conferma la determinazione a riconquistare palazzo Chigi dalla testa di un Pd a cui intende rimettere profondamente mano. "Lanceremo - dice - una nuova classe dirigente, gireremo in lungo e largo l`Italia, scriveremo il programma dei prossimi cinque anni in modo originale. Siamo ammaccati dal referendum ma siamo una comunità piena di idee e di gente che va iberata dai vincoli delle correnti. Ci sarà da divertirsi nei prossimi mesi dalle parti del Nazareno". "Il mancato rinnovo della classe dirigente - sottolinea- è stato un mio limite. Saviano lo ha detto con un tono discutibile, ma nel merito aveva ragione. Non si cambia il Sud poggiando solo sul notabilato. Idee nuove e amministratori vecchi? Sbagliato, non funziona. Togliere le ecoballe è importante, ci mancherebbe. Ma più ancora aprire il Pd a facce nuove. Voglio farlo Il segretario non vede all'orizzonte una scissione da sinistra nel suo partito. "Non mi sembra l`aria. Una parte del gruppo dirigente ha votato no al referendum con Lega, Grillo e Berlusconi, ma il 91 per cento degli elettori del Pd ha votato sì. La scissione la farebbero i parlamentari, non gli iscritti. Nonostante le leggende nere, abbiamo perso a destra, non tra i compagni". Renzi fa mea culpa per essere stato troppo divisvo e poco includente. Ma sull'idea di sinistra da realizzare e di persone che possano rappresentarla è dalla rivendicazione delle politiche del suo governo che intende tracciare la rotta. "Se ho dato questa impressione, ho sbagliato. Ma non c`è stato giorno senza che una parte della vecchia guardia mi abbia attaccato, anche in modo sgradevole a livello personale, quasi fosse stata lesa maestà sconfiggerli al congresso. Sono stato circondato nel Pd da un vero e proprio pregiudizio, secondo cui non ero degno di rappresentare la sinistra?".

"Per me - incalza Renzi- essere di sinistra è anche innovare: essere garantisti sulla giustizia, abbassare le tasse, non andare necessariamente a rimorchio del sindacato che contesta ideologicamente i voucher e poi li usa. Lo farò. L`ho fatto. La battaglia sull`accoglienza agli immigrati in Europa l`abbiamo fatta noi. E anche quella contro l`austerità come ideologia, non come necessità. Io ricordo benissimo il primo vertice europeo a Ypres nel giugno 2014, siamo finiti 2 contro 26 nel voto. Poi la nostra linea ha camminato. Troppo poco? Può darsi. Risultati parziali? Non c`è dubbio. Ma da dove eravamo partiti?" Crede davvero che se non fossimo stati sul bordo della palude avrebbero dato la guida del governo a uno di 39 anni, senza quarti di nobiltà e senza padrini politici?". Int2