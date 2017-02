Roma, 20 feb. (askanews) - Beppe Grillo in Campidoglio arriva, come previsto, nel tardo pomeriggio e incontra i vertici della Giunta Raggi per fare il punto sui dossier più problematici, a partire dal progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle. All'incontro partecipano, oltre al comico, Davide Casaleggio, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il vicesindaco Luca Bergamo, i due deputati "tutori" della Giunta Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, l'avvocato Luca Lanzalone e la presidente della commissione urbanistica Donatella Iorio. Grillo si è fatto raccontare come sta andando il lavoro amministrativo in generale e, a quanto si apprende, avrebbe notato che finalmente la macchina si sta muovendo e le cose stanno funzionando.

Tema centrale dell'incontro è stato quello dello stadio, rispetto al quale Grillo si sarebbe fatto raccontare tutta la situazione da Raggi, dalla delibera Marino fino alle difficoltà di oggi. Quella sullo stadio è una decisione che deve prendere la Giunta Raggi, avrebbe raccomandato Grillo a Raggi, è importante che non vi facciate condizionare dall'esterno, avrebbe raccomandato il garante del movimento alla Giunta, che non avrebbe mai sfiorato, nel corso del colloquio durato quasi tre ore, né il tema della richiesta arrivata dalla base di referendum sul tema, né di consultazione dei romani o degli iscritti ai social pentastellati. Mi raccomando non lasciatevi influenzare, avrebbe raccomandato alla squadra di Giunta Davide Casaleggio. All'incontro, dunque, non avrebbero preso parte né il capogruppo M5s in Campidoglio Paolo Ferrara, né il presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, vicini alla deputata Roberta Lombardi, che pure sono stati visti entrare a Palazzo Senatorio e si sono più volte affacciati dalle finestre del Comune nel corso dell'incontro. sis/Int2