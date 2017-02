Cosa c'è scritto nella lettera che Ahmadinejad ha indirizzato a Trump

Teheran, 26 feb. (askanews) - L'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha pubblicato oggi una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in cui apprezza le sue critiche al sistema politico americano, ma lo contesta per le misure per il contrasto all'immigrazione irregolare e lo invita a mostrare maggiore "rispetto" verso le donne. "Sua eccellenza (Trump) ha descritto con onestà il sistema politico degli Stati Uniti e la sua struttura elettorale come corrotti e contro l'interesse pubblico", ha scritto Ahmadinejad nella lettera pubblicata in persiano e in inglese sul proprio sito web, in cui invita quindi Trump a mettere fine agli interventi americani in Medio Oriente e all'"arroganza" dei suoi predecessori.

Riguardo al divieto di ingresso negli Usa imposto dall'amministrazione americana ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana, tra cui l'Iran, Ahmadinejad ha ricordato come "la presenza e lo sforzo costruttivo dell'elite e di scienziati di diversi Paesi, tra cui oltre un milione di miei compatrioti, abbiano avuto un grande ruolo nello sviluppo degli Stati Uniti". Infine l'ex presidente ha ricordato a Trump che "i grandi uomini della Storia hanno dato prova del più grande rispetto verso le donne". In passato Ahmadinejad ha inviato lettere anche all'ex presidente americano Barack Obama, alla cancelliera tedesca Angela Merkel e al Papa. Sim/Int2