Cos'ha detto Renzi su congresso, primarie e scissione Pd

Roma, 2 feb. (askanews) - La scissione del Pd non sarebbe capita, va bene fare il congresso o le primarie, ma a patto che poi "chi perde rispetti chi ha vinto". Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi in una intervista al Tg1. "La scissione? Io penso proprio di no, non la capirebbe nessuno. Ci è stato chiesto di fare le primarie, il congresso, il referendum tra gli iscritti... Va bene tutto, qualsiasi sia lo strumento, per fare del nostro partito davvero un partito democratico. Però è importane che comunque vadano le primarie o il congressoà chi perde, il giorno dopo rispetti chi ha vinto, altrimenti è l'anarchia", sottolinea Renzi. Adm/Int2