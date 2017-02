Cos'ha detto Jean-Marie Le Pen sui Rom per essere multato

Parigi, 27 feb. (askanews) - Il presidente onorario del Front national, Jean-Marie Le Pen, sotto processo per aver definito "urticante" e "puzzolente" la presenza dei Rom nel 2013, è stato condannato a un'ammenda di 5mila euro, confermata in appello. La corte d'appello di Aix-en-Provence lo ha di nuovo riconosciuto colpevole di istigazione all'odio e alla discriminazione per queste frasi, pronunciate a Nizza nel corso di una conferenza stampa. Fco/Int2